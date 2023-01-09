Гашек отреагировал на вызов российских хоккеистов на Матч звёзд НХЛ

«Самое существенное и самое грустное в этом матче, как и во всём сезоне, — это то, что она будет огромной рекламой российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Это возлагает ответственность за ущерб и потерянные жизни на НХЛ. Когда-нибудь НХЛ придётся за это заплатить», — говорится в сообщении.