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1 час назад

Российский хоккеист подрался с американцем в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 5

Российский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Клим Костин подрался с американским нападающим "Лос-Анджелес Кингз" Бренданом Лемье в концовке матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Кингз".

После вбрасывания игроки обменялись словами и затем начали драться. Оба хоккеиста в итоге получили по пять штрафных минут. 23-летний россиянин заработал еще десять минут за неспортивное поведение — вероятно, за удар после того, как оба игрока оказались на льду.

Костин в текущем сезоне провел за "Эдмонтон" 25 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

"Лос-Анджелес" набрал 54 очка в 44 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Эдмонтон" с 45 очками после 42 игр идет на пятой позиции.

В следующем матче "Кингз" 11 января примут "Сан-Хосе Шаркс", "Ойлерз" в тот же день на выезде встретятся с "Анахайм Дакс".

Ранее вратарь "Вашингтон Кэпиталз" Дарси Кемпер признался, что тренировки с Александром Овечкиным помогли ему оформить "сухарь" в матче против "Коламбус Блю Джекетс".

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