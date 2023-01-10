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1 час назад

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос установил рекорд НХЛ в XXI веке

Чемпионат.com

Финский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Вратарь отразил все 38 бросков.

Вратарь «Нэшвилла» установил рекорд НХЛ в XXI веке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает официальная страница StatsCentre в «Твиттере», Сарос за две последние встречи суммарно совершил 102 сейва. Таким образом, финский вратарь установил рекорд НХЛ в XXI веке по количеству отражённых бросков в двух матчах подряд. Кроме того, этот результат стал пятым за всю историю лиги, Сарос сравнялся с Байроном Дафо (102 сейва в 1995). Больше сейвов совершили только Аллан Бестер (105 в 1984-м), Джо Дэйли (107 в 1970-м), Уэйн Рутледж (107 в 1970-м) и Эл Роллинс (111 в 1955-м).

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Хоккей,Уэйн Рутледж,
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