Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помог российский нападающий Евгений Малкин, на счету которого дубль и две результативные передачи. Также в составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Рикард Ракелль. У «Ванкувера» отметились Конор Гарленд, Брок Бозер, Куинн Хьюз и Трэвис Дермотт.

В другом матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс» (6:3). В составе победителей отличился Никита Кучеров, оформивший дубль и сделавший два ассиста.