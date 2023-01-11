Сёмин объяснил, почему поставил бы Овечкина на первое место опроса ВЦИОМ

«Результат опроса закономерный. Только я бы поставил на первое место Александра Овечкина. Он очень хорошо играет в самой лучшей лиге и бьёт все рекорды. Что касается отсутствия футболистов, то тут разные вида спорта, поэтому нет смысла сравнивать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.