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1 час назад

Чемпион ОИ Тихонов считает, что Овечкин стал американцем и уже не вернется в Россию

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не должен был побеждать в голосовании за спортсмена года в России, так как хоккеист давно уже является американцем. Его слова передает "Спорт день за днем".

Чемпион ОИ Тихонов: Овечкин стал американцем и уже не вернется в Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернется в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в этом голосовании. Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш", — сказал Тихонов.

Напомним, по данным ВЦИОМ, первое место в голосовании болельщиков на звание лучшего спортсмена России заняла фигуристка Камила Валиева, опередив лыжника Александра Большунова и Александра Овечкина.

24 декабря Овечкин в матче против "Виннипега" оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь на счету россиянина 809 шайб. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы. Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Овечкин должен был стать спортсменом года в России — 2022.

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