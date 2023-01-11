Чемпион ОИ Тихонов: Овечкин стал американцем и уже не вернется в Россию

"Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернется в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в этом голосовании. Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш", — сказал Тихонов.