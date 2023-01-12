Русский хоккеист покоряет Канаду! Дубль Костина затмил только шедевр Макдэвида

Кажется, в Эдмонтоне Клим нашёл свою команду.

Клим Костин – одно из главных русских открытий сезона НХЛ. После обмена из «Сент-Луиса» форвард обрёл себя в «Эдмонтоне», в состав и философию которого вписался идеально. Костин может подраться, Костин может забить, он всячески приносит пользу команде и, наконец, закрепляется в лучшей лиге мира.

Видео дня

В очередной игре регулярки «Ойлерз» приехали в гости к «Анахайму» — беспросветному аутсайдеру Западной конференции, который за полсезона одержал всего четыре победы в основное время. «Нефтяники», правда, тоже далеко не вверху таблицы, но они ведут упорную борьбу за место в плей-офф и такую команду, как нынешние «Дакс», должны обыгрывать без разговоров.

Собственно, в результате всё так и вышло. Уже к пятой минуте «Эдмонтон» повёл 2:0, а стоило Сэму Кэррику одну шайбу отыграть, как Коннор Макдэвид сотворил очередной шедевр. Тут даже описывать нечего, просто смотрите, как лучший игрок современности поиздевался над Тревором Зеграсом.

Набравший два очка уже к 11-й минуте Макдэвид заходил на очередное звание первой звезды матча, но тут вмешался Клим Костин, чьи голы окончательно добили несчастный «Анахайм». В конце первого периода российский форвард перехватил шайбу после опрометчивой передачи Дмитрия Куликова и броском в «домик» переиграл Джона Гибсона.

А в середине второго периода гол для Костина организовал партнёр по звену Маттиас Янмарк, хотя и Клим отлично «отклеился» от опекуна на пятачке.

После этого дубля на счету Костина стало уже семь шайб за «Эдмонтон», а ведь дебютировал в составе «нефтяников» он только в середине ноября. За 46 матчей в составе «Сент-Луиса» у Клима было лишь пять голов. Кажется, форвард нашёл свою команду в НХЛ!

Дубль Костина успокоил игру в Калифорнии. До второго перерыва хозяева пропустили ещё один гол от Леона Драйзайтля, счёт стал 1:6, и на третий период у «Анахайма» вышел запасной вратарь Энтони Столарз. И он, кстати, за 20 минут игры сделал 16 сейвов, не пропустив ни одной шайбы, и помог «Дакс» выиграть период 1:0. Но вряд ли «Эдмонтон» расстроил этот факт.