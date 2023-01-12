Ковальчук может стать спортивным директором ХК «Спартак»

О том, что Игоря Гришина после сезона может сменить Алексей Жамнов, уже сообщали коллеги с «Матч ТВ». Однако своим местом теперь рискует не только он, но и спортивный директор Роман Беляев, на место которого активно лоббируется Илья Ковальчук», – написал репортер.