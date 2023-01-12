Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
49 минут назад

Ковальчук может стать спортивным директором «Спартака»

Sports.ru

Илья Ковальчук рассматривается на пост спортивного директора «Спартака».

Ковальчук может стать спортивным директором ХК «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил журналист Иван Богун.

«Пообщался с несколькими независимыми друг от друга источниками и все они говорят, что в московском «Спартаке» действительно может произойти кадровая революция.

О том, что Игоря Гришина после сезона может сменить Алексей Жамнов, уже сообщали коллеги с «Матч ТВ». Однако своим местом теперь рискует не только он, но и спортивный директор Роман Беляев, на место которого активно лоббируется Илья Ковальчук», – написал репортер.

Хоккей,Иван Богун,Алексей Жамнов,Игорь Гришин,Роман Беляев,Илья Ковальчук,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители