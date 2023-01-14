Клим Костин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

"Эдмонтон" со счетом 7:1 победил "Сан-Хосе" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

Фото: © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

23-летний Костин отличился в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионате во втором матче подряд. 12 января российский нападающий оформил дубль в матче против "Анахайма" (6:2). Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (восемь шайб + четыре передачи) очков в 28 матчах.

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадская команда с 49 очками в 44 матчах занимает пятое место, "Сан-Хосе" располагается на седьмой строчке, набрав 34 очка в 44 матчах. В следующем матче "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Вегасом" 15 января, "Сан-Хосе" на следующий день примет "Нью-Джерси".