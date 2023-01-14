Клим Костин забросил шайбу во втором матче НХЛ подряд

"Эдмонтон" со счетом 7:1 победил "Сан-Хосе" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.
Заброшенными шайбами в составе "Эдмонтона" отметились Коннор Макдэвид (11-я, 29-я минуты), Клим Костин (19), Райан Ньюджент-Хопкинс (34, в меньшинстве), Леон Драйзайтль (38), Ессе Пульюярви (53), Райан Маклеод (53). У "Сан-Хосе" отличился Оскар Линдблом (56).
23-летний Костин отличился в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионате во втором матче подряд. 12 января российский нападающий оформил дубль в матче против "Анахайма" (6:2). Всего в текущем сезоне на счету форварда 12 (восемь шайб + четыре передачи) очков в 28 матчах.
В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона канадская команда с 49 очками в 44 матчах занимает пятое место, "Сан-Хосе" располагается на седьмой строчке, набрав 34 очка в 44 матчах. В следующем матче "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Вегасом" 15 января, "Сан-Хосе" на следующий день примет "Нью-Джерси".
В других матчах игрового дня "Питтсбург" дома проиграл "Виннипегу" (1:4), "Нью-Джерси" на выезде победил "Анахайм" (6:2).