В "Ванкувере" сообщили, что начали переговоры о новом контракте с россиянином Кузьменко

Президент по хоккейным операциям клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Джим Рутерфорд заявил, что клуб начал переговоры с российским форвардом Андреем Кузьменко о продлении контракта. Слова Рутерфорда предает журналист Крис Джонстон в Twitter. "Ванкувер" намерен сохранить 26-летнего россиянина, который может стать неограниченно свободным агентом уже грядущим летом. В текущем сезоне НХЛ Кузьменко сыграл в 42 матчах, в которых ему удалось забросить 17 шайб и сделать 21 результативную передачу. Отметим, что Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ. "Ванкувер" располагается на 12-месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 39 очков в 43 матчах. Ранее Андрей Кузьменко высказался об игре в звене с Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном, с которыми он действовал в первой тройке в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо Эвеланш" (4:2).