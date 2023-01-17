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1 час назад

Орлов о силовом приеме Овечкина против Пажо и камбэке «Вашингтона» с 0:3: «Этот момент перевернул игру. Он сыграл решающую роль»

Sports.ruиещё 5

Дмитрий Орлов назвал силовой прием Овечкина решающим моментом в камбэке «Вашингтона».

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Айлендерс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде при счете 0:3 Александр Овечкин применил силовой прием против форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо. Игрок команды с Лонг-Айленда на некоторое время покинул площадку.

Овечкин побил новый рекорд

«Этот момент перевернул игру, это на 100% так. Мы стали чаще играть в тело, проводить больше времени в зоне атаки.

Безусловно, этот момент сыграл решающую роль. Нам нужно стараться играть так каждый раз», – сказал автор победной шайбы «Кэпс».

Хоккей,Видео,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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