«Этот момент перевернул игру, это на 100% так. Мы стали чаще играть в тело, проводить больше времени в зоне атаки.



Безусловно, этот момент сыграл решающую роль. Нам нужно стараться играть так каждый раз», – сказал автор победной шайбы «Кэпс».