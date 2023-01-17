Ассистент главного тренера сборной России Гончар может войти в штаб «Ванкувера»

Бывший хоккеист Сергей Гончар может войти в тренерский штаб «Ванкувер Кэнакс», сообщает журналист Рик Даливаль на своей странице в «Твиттере».

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Ранее появилась информация, согласно которой один из клубов НХЛ в ближайшие одну-две недели поменяется главный тренер. По сообщениям нескольких инсайдеров, перемены ожидаются в составе «Ванкувера». Брюса Будро должен заменить Рик Токкет, Гончар же может занять место в тренерском штабе.

Отметим, что специалисты уже пересекались — в «Питтсбург Пингвинз». Тогда в клубе также работали Джим Рутерфорд и Патрик Альвин, которые ныне находятся на руководящих постах в «Ванкувере».