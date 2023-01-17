В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран

Соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран подписано в Казани. Об этом журналистам во вторник рассказал вице-президент организации по Азии, президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов.
Соглашение в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма подписали представители стран, команды которых в том числе участвовали в турнире среди исламских стран и Республики Татарстан. Соревнования проходят в Казани с 14 по 17 января.
"Сегодня было подписано соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран. Ее цель - развитие хоккея в исламских странах. Вы все знаете, что в этих странах хоккей находится на начальном этапе развития и насчитывает от силы 10 лет. Нам есть чему поучиться у клуба "Ак Барс", команд из Татарстана, где большая история развития хоккея", - сказал Оморканов.
"Мы недавно ездили на базу "Ак Барса" и были просто поражены, на каком уровне готовятся спортсмены. И для исламских стран это будет большим опытом для развития хоккея", - добавил он.
Президентом ассоциации избран глава "Ак Барса" и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов.
"Это благодаря ему состоялся этот турнир. Все страны ему благодарны, и правильно, что его избрали президентом", - отметил он.
Вице-президентом ассоциации в азиатском регионе избран Оморканов, вице-президентом в ближневосточном регионе - глава Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамел аль-Кубейси. В состав Ассоциации развития хоккея исламских стран вошли федерации хоккея 13 стран - ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани.