В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран

"Сегодня было подписано соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран. Ее цель - развитие хоккея в исламских странах. Вы все знаете, что в этих странах хоккей находится на начальном этапе развития и насчитывает от силы 10 лет. Нам есть чему поучиться у клуба "Ак Барс", команд из Татарстана, где большая история развития хоккея", - сказал Оморканов.