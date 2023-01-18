Российский хоккеист бойкотировал разминку из-за майки с символикой ЛГБТ

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов бойкотировал разминку перед матчем НХЛ с «Анахаймом». Российский защитник отказался участвовать в раскате из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ.
Хоккеист отметил, что он православный по вероисповеданию, и участие в поддержку ЛГБТ идет вразрез с канонами его религии.
— Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать, — приводит слова Проворова Sportsnet.
«Флайерз» победили «Анахайм» со счетом 5:2. Проворов завершил встречу без набранных очков. Источник:Sportsnet