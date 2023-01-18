В РПЦ поддержали отказ хоккеиста Проворова от акции в поддержку ЛГБТ

"Все, что связано с ЛГБТ, - в наши дни это навязчивая, нетолерантная к инакомыслию идеология. Печально, что неслыханной идеологизации сейчас подвергается и спорт, где должно быть честное соревнование, а не нагромождение из пропагандистских штампов. Мы искренне поддерживаем Проворова, он отстаивает свою свободу, свою христианскую идентичность. Ему сложно будет противостоять идеологическому молоху в одиночку, но хочется верить, что среди его коллег по команде найдутся еще смелые христиане, которые займут его позицию", - сказал Кипшидзе.