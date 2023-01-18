В РПЦ поддержали отказ хоккеиста Проворова от акции в поддержку ЛГБТ

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов, отказавшийся надеть форму с ЛГБТ-символикой, отстаивает свою свободу и христианскую идентичность, Русская православная церквь (РПЦ) полностью поддерживает позицию спортсмена в данном вопросе. Такое мнение ТАСС в среду высказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
В ночь на среду "Филадельфия" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2. Хоккеисты "Филадельфии" вышли на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики. Проворов отказался надевать такую форму, заявив, что он остается верен себе и своей религии.
"Все, что связано с ЛГБТ, - в наши дни это навязчивая, нетолерантная к инакомыслию идеология. Печально, что неслыханной идеологизации сейчас подвергается и спорт, где должно быть честное соревнование, а не нагромождение из пропагандистских штампов. Мы искренне поддерживаем Проворова, он отстаивает свою свободу, свою христианскую идентичность. Ему сложно будет противостоять идеологическому молоху в одиночку, но хочется верить, что среди его коллег по команде найдутся еще смелые христиане, которые займут его позицию", - сказал Кипшидзе.
Ранее главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла также отметил, что уважает российского защитника. По словам тренера, Проворов верен своей религии, и "всегда верен себе".
Проворову 26 лет, он выступает за "Филадельфию" с 2016 года. В текущем сезоне россиянин забросил две шайбы и отдал 13 результативных передач в 45 матчах.