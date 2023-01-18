В Канаде призвали наказать россиянина за отказ надевать форму в поддержку ЛГБТ

«Первое — Иван Проворов имел право отказаться от участия в акции поддержки. Второе — "Филадельфия" должна была отреагировать таким образом, чтобы он не был допущен до игры. Третье — свобода слова не освобождает вас от последствий ваших слов или действий», — написал Миллер.