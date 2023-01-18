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32 минуты назад

Нечай о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Каждый заслуживает любить. Даже Боб Марли про это пел. Очень жаль, что у многих это вызывает злость»

Sports.ru

Капитан «Амкала» поддержал защитника «Филадельфии», сказав, что он «показал яйца, что религия, кстати, не запрещает делать, в отличие от однополых отношений».

Капитан "Амкала" высказался о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой
Фото: TwitterTwitter

«Если что не осуждаю Сиба, пусть он думает, как хочет.

Тут смысл в слове «one love». Любовь – это то, что может испытывать каждый человек. Это то, что нас отличает от животных и что нас всех объединяет.

Ты можешь любить свою семью, можешь любить собаку, свой компьютер, мотоцикл. Каждый заслуживает любить и это не осуждается. Даже Боб Марли про это пел.

Очень жаль, что у многих это вызывает злость», – написал Нечай.

Ранее Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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