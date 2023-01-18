Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
21 минуту назад

Хоккеиста Проворова затравили в соцсетях после отказа поддержать ЛГБТ

Мария Иванова

Игроку клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивану Проворову пришлось закрыть комментарии к своим постам в соцсетях из-за травли. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

Хоккеиста Проворова затравили в соцсетях
Фото: соцсетисоцсети

Проворов ранее отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время раскатки перед матчем с «Анахайм Дакс». В рамках акции игроки «Филадельфия Флайерз» надели кофты c радужными номерами и использовали клюшки, обмотанные радужной лентой.

Кофты и клюшки планируют продать с аукциона, а вырученные средства направить на благотворительность и усилия по развитию хоккея в различных сообществах.

Российский хоккеист бойкотировал разминку из-за майки с символикой ЛГБТ

Россиянин вышел на лед уже после раскатки, «Филадельфия Флайерз» выиграла матч со счетом 5:2.

«Я уважаю выбор каждого. Мой выбор - оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», - заявил хоккеист после игры.

Тренер «Флайерз» Джон Торторелла также подчеркнул, что Проворов «был верен себе и своей религии» - православному христианству.

Хоккей,Иван Проворов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители