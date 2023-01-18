Хоккеиста Проворова затравили в соцсетях

Игроку клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивану Проворову пришлось закрыть комментарии к своим постам в соцсетях из-за травли. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

Фото: соцсети соцсети

Проворов ранее отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время раскатки перед матчем с «Анахайм Дакс». В рамках акции игроки «Филадельфия Флайерз» надели кофты c радужными номерами и использовали клюшки, обмотанные радужной лентой.

Кофты и клюшки планируют продать с аукциона, а вырученные средства направить на благотворительность и усилия по развитию хоккея в различных сообществах.

Россиянин вышел на лед уже после раскатки, «Филадельфия Флайерз» выиграла матч со счетом 5:2.

«Я уважаю выбор каждого. Мой выбор - оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», - заявил хоккеист после игры.