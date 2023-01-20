В НХЛ прокомментировали отказ Проворова выйти на лед с символикой ЛГБТ

— Думаю, все знают, за что выступает лига с точки зрения наших ценностей, за что выступают «Флайерз», но в конечном счете отдельные игроки будут принимать решения и следовать своим убеждениям.



Когда вы смотрите на всех наших игроков и обязательства, которые они взяли на себя в отношении социальных целей и для того, чтобы сделать нашу игру инклюзивной и гостеприимной, давайте сконцентрируемся на 700 хоккеистах, которые принимают это, а не на одном или двух, у которых могут быть личные причины, — приводит слова Бэттмана журналист Стефен Рознер в Twitter.