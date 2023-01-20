Капризов забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ

"Каролина" обыграла "Миннесоту" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

У победителей шайбы забросили Брент Бернс (30-я минута), Брэди Шей (34), Теуво Теравайнен (38), Джэлен Четфилд (43), Мартин Нечас (46), у проигравших - Кирилл Капризов (28), Мэтт Болди (48). Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал две результативные передачи, а также получил в третьем периоде матч-штраф, толкнув в борт головой Брэндона Дюхейма.

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25-летний Капризов забросил 100-ю шайбу в 180 матчах регулярного чемпионата. Нападающий выступает в НХЛ с 2020 года. В текущем сезоне на счету Капризова 53 очка (26 шайб + 27 результативных передач).

"Каролина" является лидером Столичного дивизиона, в 45 матчах она набрала 64 очка. "Миннесота" располагается на третьей строчке турнирной таблицы Центрального дивизиона, набрав 54 очка в 44 играх. В следующем матче "Каролина" 22 января на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс". "Миннесота" в этот же день в гостях сыграет с "Флоридой".

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко забросил свою третью шайбу в сезоне в домашнем матче с "Нэшвиллом" (5:2), его одноклубник Павел Бучневич отдал результативную передачу. Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 42 броска из 45 в выездном матче с "Баффало" (2:3 ОТ). Вратарь "Торонто" Илья Самсонов в домашнем матче с "Виннипегом" (4:1) отразил 37 бросков из 38 и был признан второй звездой встречи.