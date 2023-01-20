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49 минут назад

Болельщики раскупили все джерси Проворова после его отказа поддерживать ЛГБТ

Елена Прошина

Болельщики раскупили все игровые свитеры российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, отказавшегося принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом пишет РИА Новости.

Болельщики раскупили все джерси Проворова после его отказа поддерживать ЛГБТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время в официальном интернет-магазине Национальной хоккейной лиги (НХЛ) есть в продаже только женские джерси, все мужские с фамилией и номером хоккеиста раскуплены.

Напомним, 17 января Проворов отказался надевать специальный свитер в поддержку ЛГБТ из-за чего пропустил раскатку перед игрой с «Анахаймом». Сам хоккеист сообщил, что его отказ связан с религиозными убеждениями.

В США разгорелся скандал с хоккеистом из России

Инцидент вызвал настоящий скандал в американском обществе. При этом главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что уважает решение Проворова. Также поступок хоккеиста высоко оценил телеведущий Fox News Такер Карлсон, который назвал Проворова героем в эфире телеканала.

Позже ситуацию прокомментировал комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн. По его словам, Иван Проворов следовал своим убеждениям, он призвал общественность перестать обсуждать данный инцидент.

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