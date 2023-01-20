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1 час назад

Первый тренер Кирилла Капризова отреагировал на 100-ю шайбу хоккеиста в НХЛ

Чемпионат.comиещё 3

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова прокомментировал 100-ю шайбу россиянина в НХЛ в матче с «Каролиной» (2:5).

Первый тренер Капризова отреагировал на 100-ю шайбу хоккеиста в НХЛ
Фото: СОЦСЕТИ «МИННЕСОТЫ»СОЦСЕТИ «МИННЕСОТЫ»

«Кирилл стал третьим игроком в истории НХЛ по скорости забрасывания 100 шайб? Человек работает, молодец, что забил. Своё дело делает, молодец!» – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Для достижения трёхзначной отметки форварду потребовалось 180 игр. Среди действующих игроков лиги это третий показатель. Быстрее Капризова сотню выбивали только двое – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (167 матчей) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне (179), который на тот момент выступал ещё за «Виннипег Джетс».

Хоккей,Георгий Горностаев,Андрей Лучанский,Патрик Лайне,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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