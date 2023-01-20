Илон Маск поддержал хоккеиста Проворова после ЛГБТ-скандала

Глава американской компании Tesla, владелец Twitter предприниматель Илон Маск оставил комментарий с поддержкой российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Ивана Проворова, отказавшегося надеть форму с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата с "Анахаймом". Комментарий был опубликован в пятницу в Twitter.
На видео, которое было опубликовано на странице пользователя Максвела Мейера, идет обсуждение поступка Проворова. Один из аналитиков заявил, что за отказ россиянина надеть форму с ЛГБТ-символикой его должны выслать из США.
"Маятник качнулся слишком далеко", - написал Маск в комментарии под видео.
18 января "Филадельфия" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2. Хоккеисты "Филадельфии" вышли на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики. Проворов отказался надевать такую форму, заявив, что он "остается верен себе и своей религии". После матча россиянина поддержал главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла.