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48 минут назад

Маск поддержал хоккеиста Проворова, отказавшегося надеть форму с ЛГБТ-символикой

ТАСС

Глава американской компании Tesla, владелец Twitter предприниматель Илон Маск оставил комментарий с поддержкой российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Ивана Проворова, отказавшегося надеть форму с ЛГБТ-символикой перед матчем регулярного чемпионата с "Анахаймом". Комментарий был опубликован в пятницу в Twitter.

Илон Маск поддержал хоккеиста Проворова после ЛГБТ-скандала
Фото: СоцсетиСоцсети

На видео, которое было опубликовано на странице пользователя Максвела Мейера, идет обсуждение поступка Проворова. Один из аналитиков заявил, что за отказ россиянина надеть форму с ЛГБТ-символикой его должны выслать из США.

"Маятник качнулся слишком далеко", - написал Маск в комментарии под видео.

Болельщики раскупили все джерси Проворова после его отказа поддерживать ЛГБТ

18 января "Филадельфия" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2. Хоккеисты "Филадельфии" вышли на предматчевую раскатку в форме с изображением ЛГБТ-символики. Проворов отказался надевать такую форму, заявив, что он "остается верен себе и своей религии". После матча россиянина поддержал главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла.

Хоккей,Илон Маск,Иван Проворов,
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