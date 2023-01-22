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1 час назад

Фанаты выбросили свитер с фамилией Андрея Василевского на лёд во время матча с «Калгари»

Чемпионат.com

Болельщики выбросили свитер с фамилией российского голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».

Фанаты выбросили свитер с фамилией Василевского на лед
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это произошло менее чем за три минуты до завершения встречи. Фанаты кинули джерси вратаря на площадку после пятого гола «Калгари», забитого уже в пустые ворота. Судья матча подъехал к ней, поднял и передал другим работникам.

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Отметим, что Василевский отразил 35 бросков. Россиянин пропустил четыре шайбы, ещё дважды «огоньки» забили в пустые ворота.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Хоккей,Андрей Василевский,
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