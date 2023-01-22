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44 минуты назад

«Вашингтон» без Овечкина разгромно проиграл «Вегасу»

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В Парадайсе (штат Невада, США) ранним утром 22 января прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ — «Вегас Голден Найтс» на своём льду принимал «Вашингтон Кэпиталз». Разгромную победу со сётом 6:2 одержали хозяева.

«Вашингтон» без Овечкина разгромно проиграл «Вегасу»
Фото: washingtonhockeynow.comwashingtonhockeynow.com

В составе «рыцарей» голами отличились Пол Коттер (дубль), Алек Мартинес, Николя Руа, Майкл Амадио и Байрон Фрезе. У «Вашингтона» заброшенные шайбы на свой счёт записали Ти Джей Оши и Маркус Юханссон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в этой встрече стал автором одной результативной передачи. Его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев результативными очками отметиться не сумели.

Матч с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела пропустил капитан «столичных» Александр Овечкин. Отметим, что пресс-служба клуба заявила, что 37-летний россиянин уже скоро вернётся в строй.

Хоккей,Байрон Фрезе,Николя Руа,Алек Мартинес,Маркус Юханссон,Александр Алексеев,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,
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