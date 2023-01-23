Овечкин принял участие в тренировке впервые после травмы

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке команды, сообщает североамериканская журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Это произошло впервые после травмы нижней части тела.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Отметим, что из-за повреждения российский нападающий пропустил матч «столичных» с «Вегас Голден Найтс». Это первый случай, когда Овечкин не сыграл в нынешнем сезоне.

Следующую встречу «Вашингтон» проведёт 25 января с «Колорадо Эвеланш».