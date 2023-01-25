Капризов забросил 27-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт равный — 2:2.

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Счёт в матче был открыт на 24-й минуте встречи — отличился Йоэль Эрикссон Эк, выведя «Миннесоту» вперёд. На 30-й минуте встречи Кори Перри сравнял счёт. На 32-й минуте игрового времени «Миннесота» вновь вышла вперёд усилиями российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, которому ассистировали Мэтт Болди и Йоэль Эрикссон Эк. За две минуты до конца периода «Тампа» вновь сравняла счёт — Перри оформил дубль.