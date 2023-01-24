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1 час назад

Панарин стал четвертым российским игроком, набравшим 50 и более очков в сезоне НХЛ

Газета.Ru

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал четвертым российским игроком, которому удалось набрать 50 и более очков в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин четвертым из россиян набрал 50 очков в сезоне НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский хоккеист отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Флорида Пантерз». Теперь на его счету 50 очков: он забросил 12 шайб и сделал 38 голевых ассистов.

Клуб из Нью-Йорка одержал в прошедшей встрече победу со счетом 6:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси, Алексис Лафренье и Филип Хитил. За «Флориду» забили Картер Верхаге и Александр Барков.

Ранее отметку в 50 очков в сезоне-2022/23 в НХЛ перевалили Александр Овечкин, Кирилл Каризов и Никита Кучеров.

Панарин перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс» летом 2019 года.

Ранее главный тренер клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о состоянии российского нападающего команды Александра Овечкина, который накануне впервые после травмы провел тренировку. Его слова передает пресс-служба столичной команды в социальных сетях.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Алексис Лафренье,Адам Фокс,Джимми Веси,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Александр Барков,
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