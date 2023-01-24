Панарин четвертым из россиян набрал 50 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал четвертым российским игроком, которому удалось набрать 50 и более очков в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский хоккеист отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Флорида Пантерз». Теперь на его счету 50 очков: он забросил 12 шайб и сделал 38 голевых ассистов.

Клуб из Нью-Йорка одержал в прошедшей встрече победу со счетом 6:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Фокс, Мика Зибанеджад (дважды), Джимми Веси, Алексис Лафренье и Филип Хитил. За «Флориду» забили Картер Верхаге и Александр Барков.

Ранее отметку в 50 очков в сезоне-2022/23 в НХЛ перевалили Александр Овечкин, Кирилл Каризов и Никита Кучеров.

Панарин перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс» летом 2019 года.