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1 час назад

В КХЛ и РФС рассказали о работе над законом о рекламе пива

ТАССиещё 5

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заинтересована в подготовке сбалансированного законопроекта о рекламе пива на спортивных соревнованиях. Об этом во вторник заявил директор юридического департамента КХЛ Алексей Степанов на заседании в Госдуме.

"КХЛ принимала участие в подготовке сбалансированного законопроекта, он положительно скажется на развитии профессионального спорта и других его отраслей. Законопроект является сбалансированным. Мы опирались на условно положительный опыт, который предоставлен законодателям в плане рекламы азартных игр. Мы поддерживаем данный законопроект", - сказал Степанов.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев заявил, что "пивные" спонсоры должны приносить пользу спорту. "Реклама пива, конечно, имеет негативный подтекст. Задача законодательной власти в том, чтобы реклама приносила пользу. Реклама позволит повысить доходы и снизить зависимость от бюджетов. В первую очередь стояла задача по частичной синхронизации льгот букмекеров и потенциальной рекламы пива. Реклама пива будет допустима только на тех соревнованиях, которые будут одобрены правительством РФ. Негативный эффект будет снижен. Будут льготы - реклама на объектах, сайтах федераций, лиг и клубов, а также в трансляциях", - отметил Рогачев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Хоккей,Денис Рогачев,Алексей Степанов,РФС,Госдума,Правительство Москвы,Правительство РФ,
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