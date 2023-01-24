Орлов о праздновании 800-й шайбы Овечкина: потом вся форма пивом пахла

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал, как команда отметила 800-ю шайбу, заброшенную капитаном Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата с «Чикаго».
«Это был эмоциональный момент для команды, для него, для его семьи. Третий человек в истории, который забил 800 голов. Это огромное число. Но Саша еще не остановился, цели и задачи есть. Была прикольная атмосфера в раздевалке, только потом вся форма пивом пахла», — сказал Орлов в интервью Sport24.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего Овечкина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.