Орлов о праздновании 800-й шайбы Овечкина: потом вся форма пивом пахла

«Это был эмоциональный момент для команды, для него, для его семьи. Третий человек в истории, который забил 800 голов. Это огромное число. Но Саша еще не остановился, цели и задачи есть. Была прикольная атмосфера в раздевалке, только потом вся форма пивом пахла», — сказал Орлов в интервью Sport24.