"Спартак" в четвертый раз обыграл минское "Динамо" в сезоне КХЛ

Московский "Спартак" в овертайме со счетом 4:3 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник на арене "Мегаспорт" в присутствии 2 782 зрителей.

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Хохлачев отметился баллом за результативность в шестом матче подряд. Нападающий "Спартака" во втором периоде получил 10-минутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение. 18-летний Звягин забросил первую шайбу в КХЛ. "Спартак" одержал четвертую победу над минским "Динамо" в текущем сезоне, белорусская команда выиграла один раз.

"Спартак" набрал 57 очков после 55 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 54 очками в 55 играх располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Спартак" 26 января примет нижегородское "Торпедо", минское "Динамо" в тот же день в Мытищах сыграет с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар".