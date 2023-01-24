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1 час назад

"Спартак" в четвертый раз обыграл минское "Динамо" в сезоне КХЛ

ТАССиещё 5

Московский "Спартак" в овертайме со счетом 4:3 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник на арене "Мегаспорт" в присутствии 2 782 зрителей.

"Спартак" в четвертый раз обыграл минское "Динамо" в сезоне КХЛ
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Хохлачев (1-я минута), Максим Цыплаков (15), Матвей Заседа (37) и Андрей Локтионов (61). У проигравших отличились Сергей Звягин (10), Седрик Пакетт (34) и Никита Зоркин (57).

Хохлачев отметился баллом за результативность в шестом матче подряд. Нападающий "Спартака" во втором периоде получил 10-минутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение. 18-летний Звягин забросил первую шайбу в КХЛ. "Спартак" одержал четвертую победу над минским "Динамо" в текущем сезоне, белорусская команда выиграла один раз.

"Спартак" набрал 57 очков после 55 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 54 очками в 55 играх располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Спартак" 26 января примет нижегородское "Торпедо", минское "Динамо" в тот же день в Мытищах сыграет с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар".

В другом матче вторника ярославский "Локомотив" дома обыграл подмосковный "Витязь" со счетом 3:1. В составе ярославцев дебютировал 37-летний нападающий Михаил Варнаков. Он стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ.

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