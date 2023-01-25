Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

«Спартак» выиграл 3 из 4 последних домашних матчей в КХЛ

Betassist

Московский «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила на льду «Мегаспорта» в Москве. Основное время игры ознаменовалось ничьей со счётом 3:3, а в овертайме победную шайбу забросили хозяева.

«Спартак» выиграл 3 из 4 последних домашних матчей в КХЛ
Фото: championat.comchampionat.com

Для «Спартака» победа стала третьей за четыре предыдущих домашних матча в нынешнем розыгрыше регулярки КХЛ. Ранее красно-белые обыграли на этом отрезке пекинский «Куньлунь» (3:2) и «Сочи» (2:0). Единственное поражение пришлось потерпеть от екатеринбургского «Автомобилиста» (4:7).

26 января «Спартак» завершит домашнюю серию. На «Мегаспорте» в Москве подопечные Игоря Гришина примут нижегородское «Торпедо», а затем отправятся на выезд к «Куньлуню».

Хоккей,Игорь Гришин,Торпедо,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители