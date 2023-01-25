«Спартак» выиграл 3 из 4 последних домашних матчей в КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила на льду «Мегаспорта» в Москве. Основное время игры ознаменовалось ничьей со счётом 3:3, а в овертайме победную шайбу забросили хозяева.

Фото: championat.com championat.com

Для «Спартака» победа стала третьей за четыре предыдущих домашних матча в нынешнем розыгрыше регулярки КХЛ. Ранее красно-белые обыграли на этом отрезке пекинский «Куньлунь» (3:2) и «Сочи» (2:0). Единственное поражение пришлось потерпеть от екатеринбургского «Автомобилиста» (4:7).