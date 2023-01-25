Малкин включен в тройку лучших игроков матча «Питтсбург» — «Флорида»

«Питтсбург Пингвинз» на своем льду выиграл у клуба «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель во встрече определился в овертайме — 7:6.
Второй звездой матча признан форвард победителей Евгений Малкин, который забросил шайбу и сделал две голевые передачи.
Лучшим игроком матча назван одноклубник Малкина защитник Крис Летанг, забросивший решающую шайбу в игре. В тройку звезд матча также включен форвард гостей Картер Верхеге.
Малкин в текущем сезоне провел 47 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 30 голевых передач.