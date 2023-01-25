Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

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На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин стал автором своей 811-й шайбы в НХЛ. Гол россиянина пришёлся на 50-ю минуту матча. Ассистировал же ему Дилан Строум.

Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (2:6) из-за травмы нижней части тела.