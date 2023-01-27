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1 час назад

ЦСКА победил "Амур" и прервал серию из трех поражений в чемпионате КХЛ

ТАССиещё 5

Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на "ЦСКА-Арене" в присутствии 4 928 зрителей.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»
Фото: ТАССТАСС

Заброшенными шайбами в составе столичной команды отметились Антон Слепышев (21-я минута), Сергей Плотников (56) и Михаил Григоренко (58). У "Амура" отличился Ярослав Лихачев (2).

На матче присутствовал 13-летний участник всероссийской акции "Елка желаний" Владислав Земляной. В среду уроженец Донецкой Народной Республики (ДНР) вместе с матерью и старшей сестрой побывал на гала-матче на ГУМ-катке в рамках "Спортивной студенческой ночи", на котором совершил символическое выбрасывание.

ЦСКА во второй раз победил "Амур" в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, в первой встрече армейцы выиграли на выезде со счетом 3:2 по буллитам. Армейцы прервали серию из трех поражений и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками в 55 матчах. "Амур", одержавший до этого матча четыре победы подряд, располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции с 56 очками в 55 матчах.

В следующей встрече ЦСКА примет череповецкую "Северсталь" 29 января, "Амур" на следующий день дома встретится с новосибирской "Сибирью".

Хоккей,Ярослав Лихачев,Михаил Григоренко,Антон Слепышев,Сергей Плотников,ХК Северсталь,Фонбет,ХК Амур,
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