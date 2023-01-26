Агент Федотов прокомментировал отказ Проворова от символики ЛГБТ

Известный комментатор и агент Сергей Федотов считает, что резонансный отказ российского хоккеиста «Филадельфии» Ивана Проворова от символики ЛГБТ на разминке перед матчем клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) был спланирован специально.

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«Многие североамериканские игроки тоже раздраженно относятся к этим радужным джерси и радужным обмоткам на клюшке. Говорят: «Как эта тема нас достала».

Но общественный резонанс вызвало то, что должно было произойти от русского игрока. У меня есть предположение, что в «Филадельфии» это произошло неслучайно.

В «Вашингтоне» все знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя. Потому что услышите в ответ категорическое «нет», — передает слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что три российских и один белорусский хоккеисты «Вашингтона» ранее отказались от этой акции, что не вызвало резонанс в обществе.