Гол нападающего из РФ помог «Коламбусу» одержать победу в матче НХЛ

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой, которая в середине третьего периода позволила «жакетам» сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Победная шайба на счету форварда Кента Джонсона. Отметим, что «Эдмонтон» вёл в счёте после второго периода 2:1. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге Марченко по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 25 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 11 (11+0) очков.