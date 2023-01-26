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14 минут назад

Жамнов: Овечкин делает свою работу вопреки политической ситуации в мире

Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отметил вклад российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в объединение людей вопреки политической ситуации в мире.

Жамнов: Овечкин делает свою работу вопреки политической ситуации в мире
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Знаете, болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом, конечно, он объединяет людей. Как недавно Кирилл Марченко сказал, что каждый второй в Вашингтоне прекрасно знает Овечкина.

Поэтому как спортсмен Александр делает работу вопреки всему, никакой политики. Он пример того, как нужно действовать в ситуации, в том числе и политической», – цитирует Жамнова «РИА Новости».

Во вчерашнем матче с «Колорадо» Овечкин забросил свою 447-ю шайбу в гостевых встречах и вышел на первое место в истории НХЛ по голам в выездных матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

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