Шулак установил рекорд «Адмирала» по результативности защитников за одну регулярку КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью». Победу в матче по буллитам одержали гости со счётом 3:2.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак в матче с «Сибирью» забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав своё 32-е очко (11+21) в сезоне, и установил новый клубный рекорд по результативности игроков обороны за регулярный чемпионат. Предыдущее достижение принадлежало Джонатону Блуму (30 очков в сезоне-2015/2016), сообщает пресс-служба КХЛ.