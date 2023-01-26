Бывший российский хоккеист стал номинантом на «Оскар»

Российский кинорежиссер и оператор Максим Арбугаев, экс-хоккеист ХК «Оренбург», получил номинацию на престижную кинопремию «Оскар». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Арбугаев удостоился номинации в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за снятую вместе с сестрой Евгений картину «Выход», освещающую проблему глобального потепления на примере миграции моржей.

По данным агентства, ранее «Выход» был признан лучшим короткометражным документальным фильмом на премии IDA Documetary Awards в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Арбугаев является лауреатом кинопремии «Сандэнс» за лучшую операторскую работу с картиной «Генезис 2.0».