Бывший российский хоккеист стал номинантом на «Оскар»

Российский кинорежиссер и оператор Максим Арбугаев, экс-хоккеист ХК «Оренбург», получил номинацию на престижную кинопремию «Оскар». Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Арбугаев удостоился номинации в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за снятую вместе с сестрой Евгений картину «Выход», освещающую проблему глобального потепления на примере миграции моржей.
По данным агентства, ранее «Выход» был признан лучшим короткометражным документальным фильмом на премии IDA Documetary Awards в Лос-Анджелесе.
Кроме того, Арбугаев является лауреатом кинопремии «Сандэнс» за лучшую операторскую работу с картиной «Генезис 2.0».
Напомним, что до начала карьеры в кинематографе Арбугаев профессионально занимался хоккеем. В сезоне-2009/10 он провел 34 матча за «Оренбург» в Высшей хоккейной лиге.