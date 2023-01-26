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1 час назад

Бывший российский хоккеист стал номинантом на «Оскар»

Илья Родин

Российский кинорежиссер и оператор Максим Арбугаев, экс-хоккеист ХК «Оренбург», получил номинацию на престижную кинопремию «Оскар». Об этом пишет РИА «Новости».

Бывший российский хоккеист стал номинантом на «Оскар»
Фото: ВконтактеВконтакте

Отмечается, что Арбугаев удостоился номинации в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за снятую вместе с сестрой Евгений картину «Выход», освещающую проблему глобального потепления на примере миграции моржей.

По данным агентства, ранее «Выход» был признан лучшим короткометражным документальным фильмом на премии IDA Documetary Awards в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Арбугаев является лауреатом кинопремии «Сандэнс» за лучшую операторскую работу с картиной «Генезис 2.0».

Напомним, что до начала карьеры в кинематографе Арбугаев профессионально занимался хоккеем. В сезоне-2009/10 он провел 34 матча за «Оренбург» в Высшей хоккейной лиге.

Хоккей,Максим Арбугаев,
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