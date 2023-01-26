Минское «Динамо» забросило «Куньлуню» пять шайб в матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: © КХЛ / Беззубов Владимир © КХЛ / Беззубов Владимир

Встреча состоялась в Мытищах и завершилась победой белорусского клуба со счетом 5:1. Шайбы в составе победителей забросили Виталий Пинчук (6 я минута), Игорь Мартынов (36), Даниил Сотишвили (39), Ник Меркли (50) и Седрик Пакетт (54). У китайского клуба отличился Девин Броссо (60).

«Динамо» набрало 56 очков и поднялось на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» (43) идет на десятом месте.

В следующем матче «Динамо» на своем льду примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» дома сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.