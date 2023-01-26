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2 часа назад

Минское «Динамо» забросило «Куньлуню» пять шайб в матче КХЛ

Матч ТВ

Минское «Динамо» обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Минское «Динамо» забросило «Куньлуню» пять шайб в матче КХЛ
Фото: © КХЛ / Беззубов Владимир© КХЛ / Беззубов Владимир

Встреча состоялась в Мытищах и завершилась победой белорусского клуба со счетом 5:1. Шайбы в составе победителей забросили Виталий Пинчук (6 я минута), Игорь Мартынов (36), Даниил Сотишвили (39), Ник Меркли (50) и Седрик Пакетт (54). У китайского клуба отличился Девин Броссо (60).

«Динамо» набрало 56 очков и поднялось на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» (43) идет на десятом месте.

В следующем матче «Динамо» на своем льду примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» дома сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 января.Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо » (Минск) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Голы: Броссо, 59:51. — Пинчук, 5:44. Мартынов, 35:34 (мен.). Сотишвили, 38:11. Меркли, 49:46 (бол.). Пакетт, 53:09.

Хоккей,Виталий Пинчук,Седрик Пакетт,Игорь Мартынов,Торпедо,Фонбет,Динамо,Спартак,
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