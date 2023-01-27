Овечкин поделился эмоциями от непростой победы над "Питтсбургом"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о победе над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Столичная команда одержала над соперниками победу по буллитам со счетом 3:2. Овечкин отметился в прошедшей игре заброшенной шайбой. "Это была большая игра. Матчи с "Питтсбургом" всегда получаются такими. В них весело играть, потому что в них всегда много эмоций. В целом это был отличный хоккейный матч. Мы начали встречу очень хорошо, но соперники вернулись в игру во втором периоде. Поединок выдался напряженным", — цитирует Овечкина Washington Post. Шайба в матче с "Питтсбургом" стала для российского нападающего 812-й за всю карьеру в НХЛ. Напомним, что главной целью россиянина в лиге является легендарный рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Он составляет 894 гола. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 50 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Ранее отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан Джокович объяснил, почему фотографировался с российскими болельщиками и высказывался в поддержку России на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).