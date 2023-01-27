«Я рад за Бэкстрема, он с каждым матчем играет всё лучше и лучше» — Овечкин

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после матча с «Питтсбургом» (3:2 Б) в рамках регулярного чемпионата НХЛ отметил игру своего партнера по команде Никласа Бэкстрема.Овечкин отметился голом, это 812 й гол в НХЛ в его карьере. На счету Бэкстрема голевая передача.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Все понимают, что для «Вашингтона» это был очень важный матч. Как вы оцените эти два очка?

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— Да, важная игра, важные два очка, — приводит слова Овечкина корреспондент «Матч ТВ». — Мы постарались с первых же минут завладеть преимуществом, и первая заброшенная шайба помогла нам лучше держать игру. Всегда хорошо, когда ты ведешь в счете.

— Что вы думаете об игре Никласа Бэкстрема, который вернулся в состав? Он отдал первостепенную передачу, когда «Вашингтон» забросил вторую шайбу, а также реализовал победный буллит.

— Да, я очень рад за Никласа. И вижу, что с каждым матчем он играет всё лучше и лучше. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. И я всегда говорил, что Бэкстрем — большой профессионал. Он — реальный про. Он нам очень помогает.

— Вы были расстроены вторым периодом, в котором «Питтсбург» вас перебросал и вообще имел хорошие шансы на то, чтобы переломить игру?

— Да, но у нас шансы тоже были. Просто на том отрезке не шла в ворота шайба. Но когда такое случается, то нужно не опускать руки, а создавать новые моменты.

— Вообще видно, что возвращается химия, когда травмированные ребята вернулись в состав.

— Да, в первую очередь я обращу внимание на то, что мы прибавили в физике и чувствуем себя хорошо. При этом мы создаем классные шансы для того, чтобы победить. Это хороший знак.

— Как вы думаете, Александру Семину на трибуне этот матч понравился?

— Я не знаю, спросите у него (смеется).

— Да, надо бы его найти тут на стадионе.

— Ну, со мной он пока не делился впечатлениями.

— Что вы скажете об игре «Вашингтона» в большинстве? Одна реализованная попытка из трех.