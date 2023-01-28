Троц рассказал о критике в свой адрес за похвалу Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Троц рассказал, что на него обрушилось много критики после того, как он назвал российского нападающего Александра Овечкина величайшим снайпером всех времен.
«Меня сильно критиковали, когда я сказал, что он является величайшим снайпером всех времен, когда я впервые туда попал. Я получил много критики к северу от границы.
Я также сказал, что считаю его самой физически сильной суперзвездой, которую я видел за долгое время. Даже более физически крепкой, чем Марк Мессье. За это меня сильно критиковали. Но он особенный», — передает слова Троца The Athletic.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы).