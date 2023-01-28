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34 минуты назад

Троц признался, что получил много критики после того, как назвал Овечкина величайшим снайпером

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Троц рассказал, что на него обрушилось много критики после того, как он назвал российского нападающего Александра Овечкина величайшим снайпером всех времен.

Троц рассказал о критике в свой адрес за похвалу Овечкина
Фото: газета.ругазета.ру

«Меня сильно критиковали, когда я сказал, что он является величайшим снайпером всех времен, когда я впервые туда попал. Я получил много критики к северу от границы.

Я также сказал, что считаю его самой физически сильной суперзвездой, которую я видел за долгое время. Даже более физически крепкой, чем Марк Мессье. За это меня сильно критиковали. Но он особенный», — передает слова Троца The Athletic.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 48 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы).

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