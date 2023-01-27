Сергей Сушко покинул пост гендиректора минского «Динамо»

«По семейным обстоятельствам Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора. При его руководстве «зубры» выигрывали Кубок Салея в 2021 году, выходили в плей-офф КХЛ, собрали несколько аншлагов на «Минск-Арене» и выигрывали премии в сфер