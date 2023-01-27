Овечкин пошутил по поводу присутствия Семина на матче «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о причине присутствия экс-хоккеиста столичной команды Александра Семина на встрече регулярного чемпионата НХЛ «ВК» с «Питтсбург Пингвинз». Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Washington Hockey Now.

«Спросите его. Я не расскажу (смеется). Он собирается найти работу здесь», — сказал Овечкин.

Отмечается, что Семина встретили аплодисментами. Он выступал за «Вашингтон» с 2003 по 2004 и с 2006 по 2012 года.