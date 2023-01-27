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19 минут назад

Овечкин пошутил по поводу присутствия Семина на матче «Вашингтона» с «Питтсбургом»

Елена Прошина

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о причине присутствия экс-хоккеиста столичной команды Александра Семина на встрече регулярного чемпионата НХЛ «ВК» с «Питтсбург Пингвинз». Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Washington Hockey Now.

Овечкин пошутил по поводу присутствия Семина на матче «Вашингтона» с «Питтсбургом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спросите его. Я не расскажу (смеется). Он собирается найти работу здесь», — сказал Овечкин.

Отмечается, что Семина встретили аплодисментами. Он выступал за «Вашингтон» с 2003 по 2004 и с 2006 по 2012 года.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» прошла в Вашингтоне сегодня, 27 января. Встреча завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.

Хоккей,Александр Семин,Александр Овечкин,
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