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1 час назад

Овечкин обновил свой же рекорд НХЛ по количеству голов для игроков 36+ лет

Чемпионат.comиещё 1

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Эта шайба стала для 37-летнего форварда 32-й в нынешнем сезоне. Овечкин провёл с «Питтсбургом» 50-й матч в текущем регулярном чемпионате.

Овечкин обновил свой же рекорд в НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает StatCentre в «Твиттере», благодаря этому россиянин обновил собственный рекорд. Овечкин превзошёл достижение, установленное им самим в прошлом сезоне. Тогда нападающий забросил 31 шайбу в своих 50 первых встречах сезона, что стало лучшим результатом в истории НХЛ для игроков в возрасте 36+ лет.

Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве в ворота "Питтсбурга"

Напомним, в нынешнем чемпионате Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 голов (894 против 812).

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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