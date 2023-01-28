Овечкин обновил свой же рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Эта шайба стала для 37-летнего форварда 32-й в нынешнем сезоне. Овечкин провёл с «Питтсбургом» 50-й матч в текущем регулярном чемпионате.

Как отмечает StatCentre в «Твиттере», благодаря этому россиянин обновил собственный рекорд. Овечкин превзошёл достижение, установленное им самим в прошлом сезоне. Тогда нападающий забросил 31 шайбу в своих 50 первых встречах сезона, что стало лучшим результатом в истории НХЛ для игроков в возрасте 36+ лет.