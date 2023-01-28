Нападающий "Ванкувера" Михеев будет прооперирован и закончил сезон

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев выбыл до конца сезона. Генеральный менеджер «косаток» Патрик Альвин рассказал журналистам по окончании встречи с «Коламбус Блю Джекетс», что игрок ложится на операцию по поводу передней крестообразной связки.
Повреждение колена российский нападающий получил еще во время первой предсезонной игры за «Ванкувер», однако пропустил только выставочные матчи три первые встречи регулярного чемпионата. Михеев провел за «Ванкувер» 46 матчей, отметившись в них 13 голами и 15 результативными передачами при показателе полезности +3.
Ожидается, что после операции Михеев восстановится как раз к началу тренировочного лагеря и сможет полноценно подготовиться к следующему чемпионату.
Это первый сезон игрока в составе «Кэнакс», с которыми он подписал летом четырехлетний контракт с окладом $4,75 млн. В последнем матче против «Коламбуса» (5:2) Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для его команды победной, а ему самому принесла сотое очко в НХЛ.