Нападающий "Ванкувера" Михеев будет прооперирован и закончил сезон

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев выбыл до конца сезона. Генеральный менеджер «косаток» Патрик Альвин рассказал журналистам по окончании встречи с «Коламбус Блю Джекетс», что игрок ложится на операцию по поводу передней крестообразной связки.

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Повреждение колена российский нападающий получил еще во время первой предсезонной игры за «Ванкувер», однако пропустил только выставочные матчи три первые встречи регулярного чемпионата. Михеев провел за «Ванкувер» 46 матчей, отметившись в них 13 голами и 15 результативными передачами при показателе полезности +3.

Ожидается, что после операции Михеев восстановится как раз к началу тренировочного лагеря и сможет полноценно подготовиться к следующему чемпионату.