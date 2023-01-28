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50 минут назад

Нападающий "Ванкувера" Михеев будет прооперирован и закончил сезон

Газета.Ru

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев выбыл до конца сезона. Генеральный менеджер «косаток» Патрик Альвин рассказал журналистам по окончании встречи с «Коламбус Блю Джекетс», что игрок ложится на операцию по поводу передней крестообразной связки.

Нападающий "Ванкувера" Михеев будет прооперирован и закончил сезон
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Повреждение колена российский нападающий получил еще во время первой предсезонной игры за «Ванкувер», однако пропустил только выставочные матчи три первые встречи регулярного чемпионата. Михеев провел за «Ванкувер» 46 матчей, отметившись в них 13 голами и 15 результативными передачами при показателе полезности +3.

Ожидается, что после операции Михеев восстановится как раз к началу тренировочного лагеря и сможет полноценно подготовиться к следующему чемпионату.

Это первый сезон игрока в составе «Кэнакс», с которыми он подписал летом четырехлетний контракт с окладом $4,75 млн. В последнем матче против «Коламбуса» (5:2) Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для его команды победной, а ему самому принесла сотое очко в НХЛ.

Хоккей,Илья Михеев,
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