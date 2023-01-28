Игроки "Рейнджерс" не надели форму с ЛГБТ-символикой на разминку

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой.

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Команда из Нью-Йорка опубликовала публичное заявление о причинах того, что хоккеисты не приняли участие в акции.

«Мы гордимcя тем, что привлекаем внимание к важным меcтным общеcтвенным организациям. C учетом оcновных ценноcтей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать cвои убеждения», – говорится в сообщении клуба, которое приводит журналистка Молли Уокер в Twitter.

Имена игроков, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (4:1), не уточняются. В основном составе «Рейнджерс» в этом матче сыграл россиянин Артемий Панарин. Игорь Шестеркин был заявлен в качестве запасного голкипера. Виталий Кравцов пропустил игру, поскольку остался в запасе.

Напомним, ранее российский хоккеист «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ в форме с символикой ЛГБТ. Россиянин объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».