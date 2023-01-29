Малкина признали второй звездой матча НХЛ "Питтсбург" - "Сан-Хосе"

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе Шаркс".

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В прошедшей игре Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, доведя число своих очков в сезоне-2022/23 до пятидесяти - пятым из российских игроков НХЛ. Команда Малкина потерпела поражение со счетом 4:6.

Россиянин Александр Барабанов, забросивший шайбу и отдавший два голевых ассиста, назван третьей звездой встречи. Лучшим игроком матча стал форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр, на счету которого два гола и три результативных паса. Малкин перешел в "Питтсбург" в 2006 году.

В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2006, 2010 и 2014). 13 июля он подписал новый контракт с "Пингвинз". Соглашение заключено на четыре года, за это время Малкин заработает $24,4 млн.